Wednesday, 25 February 2026

 
Festival Ambiental en Las Piedras este miércoles 25

Tuesday, 24 February 2026 14:55

El próximo miércoles 25 de febrero, de 17 a 20 horas, se realizará en el Parque Artigas de Las Piedras el Festival Ambiental, organizado en el marco del Proyecto Semillas de Cambio.

La iniciativa, que cuenta con la participación de El Abrojo y 23 voluntarios europeos vinculados al proyecto, busca promover la sensibilización sobre la protección del ambiente mediante actividades artísticas y de acción comunitaria.

Los organizadores invitan a toda la población a sumarse a esta jornada.

