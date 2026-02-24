El grupo PADO recuperó un birrodado requerido tras una persecución

Details Tuesday, 24 February 2026 14:54

Un operativo policial permitió recuperar una moto denunciada como hurtada en ciudad 18 de Mayo. La intervención se dio en el marco del operativo “Ñandubay”, cuando efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) realizaban tareas de patrullaje preventivo.

El procedimiento tuvo lugar días pasados, sobre las 20:50 horas, en jurisdicción de la Seccional 30. En esas circunstancias, los funcionarios observaron una motocicleta que circulaba en infracción, sin luces y con su conductor sin casco.

Al impartirse la voz de alto, el motociclista desacató la orden, detuvo la marcha de forma repentina y abandonó el vehículo en la intersección de Sellanes y Miguel de la Riera. Acto seguido, se dio a la fuga a pie e ingresó a una finca de la zona.

Los policías lograron identificar al conductor, un joven de 18 años, poseedor de antecedentes y conocido por la Policía. Pese al seguimiento realizado, el individuo consiguió ocultarse dentro de una vivienda.

La moto, una Yumbo C110, presentaba requisitoria por hurto radicada el 16 de febrero en jurisdicción de la Seccional 21 de Las Piedras. El birrodado fue trasladado a la Seccional 30 para continuar con las actuaciones administrativas y gestionar su posterior entrega a la víctima.

Enterada la Fiscalía competente, se dispuso la prosecución de las actuaciones a efectos de ubicar al implicado y proceder a su conducción ante la Justicia.

