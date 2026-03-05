Saturday, 07 March 2026

 
Instalan cámaras en Progreso para vigilar zonas de basurales

Details
Thursday, 05 March 2026 15:04

El Municipio de Progreso comunicó que inició un plan de monitoreo de los puntos de la ciudad donde históricamente se forman basurales.

La primera cámara se colocó en las inmediaciones del tanque de OSE, ubicado en la intersección de Hermanos Duchenet y Agosto de 1999.

Según informaron desde el municipio, el objetivo de la medida es reforzar la vigilancia y prevenir la acumulación de residuos en zonas críticas. Además, indicaron que los vecinos que detecten basurales o requieran orientación sobre el manejo de residuos pueden comunicarse al número 1828, interno 83.

