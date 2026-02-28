Liguilla del carnaval se define este sábado en Las Piedras

Details Saturday, 28 February 2026 14:05

La instancia de fallos de la liguilla del carnaval se realizará este sábado 28 en Las Piedras. En la madrugada del domingo se darán a conocer los resultados oficiales, con lo que quedará cerrada la segunda rueda del certamen departamental.

El escenario, instalado frente al shopping de la ciudad sobre la pista de patín, ha recibido en estos días a 14 murgas y cuatro conjuntos de humoristas que compiten por avanzar en la definición. Esta etapa dio continuidad a la actividad desarrollada anteriormente en Parque del Plata.

Además de los conjuntos en competencia, cada jornada incluyó un espectáculo de cierre a cargo de agrupaciones vinculadas a Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU). Mi Vieja Mula se presentó en la apertura; el 26 actuó Diablos Verdes y el 27 fue el turno de Curtidores de Hongos. Para este sábado está previsto el cierre artístico de Cayó la Cabra, informó la comuna.

Las etapas pueden seguirse en el canal oficial de YouTube de la Intendencia de Canelones (https://www.youtube.com/@GobiernodeCanelones), donde cada noche también se difunde el “punto a punto” con los resultados en Murga y Humoristas.

