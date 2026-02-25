ECFA reabre tras cierre por el accidente fatal

Details Wednesday, 25 February 2026 11:50

La Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA) reabrirá sus puertas este miércoles 25 de febrero, luego de permanecer cerrada mientras técnicos de la Intendencia de Maldonado realizaban un análisis de las especies del parque, tras la tragedia ocurrida el 14 de enero de 2026. Ese día, una mujer de 38 años falleció en la ECFA al caerle un árbol encima mientras paseaba con su familia.

Los informes fueron entregados al intendente Miguel Abella, los cuales sirvieron como base para la reapertura.

La comuna informó que, durante el período de cierre, el equipo del parque llevó adelante trabajos de mantenimiento de manera permanente, que incluyeron inspecciones y podas.

Varios árboles fueron retirados y podados para garantizar la seguridad de los visitantes.

En la zona conocida como El Placer, concluyeron este fin de semana las talas y podas de al menos 10 árboles. El parque continuará con estas tareas periódicas como parte de su plan de mantenimiento y seguridad, comunicó la Intendencia de Maldonado.

