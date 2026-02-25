215° aniversario del Grito de Asencio

Details Wednesday, 25 February 2026 11:51

Este fin de semana, Soriano recordará el 215º aniversario del Grito de Asencio, combinando actos protocolares, festivales de folclore y su tradicional marcha de caballería.

El acto central se realizará el sábado 28 a las 17 horas en el parque de la “Admirable Alarma”, en Asencio. La ceremonia comenzará con el Himno Nacional, seguida de la oratoria de Efraín Cano Roa, coordinador del Departamento de Cultura, y continuará con la colocación de una ofrenda floral frente al monolito conmemorativo, informó la comuna.

El homenaje se desarrollará en paralelo con la 21ª marcha de caballería, organizada por la Unión de Instituciones y Tradicionalistas de Soriano, que comenzará el viernes 27 a las 19 horas en el parque “La Tablada” de Dolores, donde se realizará una primera concentración acompañada de actividades artísticas. El sábado 28, la marcha recorrerá la ruta Dolores - Villa Soriano, arribando antes del mediodía a “La Histórica”.

Ese mismo sábado, desde las 18:30 horas, se llevará a cabo el 23º Festival de Folclore del Grito de Asencio, en la plaza de Deportes de Villa Soriano. La entrada es gratuita y contará con una grilla de destacados artistas, cerrando con la presentación de Chacho Ramos.

El domingo 1 de marzo, la marcha de caballería retomará su recorrido, partiendo desde Villa Soriano a las 7 horas, pasando por el parque “Admirable Alarma” y luego continuando hacia Mercedes. La culminación será en Plaza Independencia alrededor de las 19 horas, con la entonación del Himno Nacional y la colocación de una ofrenda floral al monumento al Gaucho de Asencio.

Espacio patrocinado