Persecución en la Ruta 8 terminó con detención

Un operativo de rutina permitió recuperar una moto denunciada como hurtada y culminó con la detención de un hombre de 52 años en Barros Blancos.

El procedimiento se desarrolló en la jurisdicción de la Seccional 25, en la zona de la Ruta 8 y Juana de Ibarbourou. Allí, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que realizaban tareas de patrullaje y control vehicular detectaron un birrodado que presentaba irregularidades.

Cuando los policías le indicaron al conductor que detuviera la marcha mediante señales lumínicas, este optó por no acatar la orden y aceleró con la intención de escapar.

En la maniobra, desvió la moto hacia la cuneta y, pocos metros después, terminó impactando contra una zanja de mayor tamaño.

Tras la caída, el individuo abandonó el vehículo y continuó la huida a pie. En ese trayecto ingresó sin autorización al predio de una vivienda ubicada en la calle Picardías, donde finalmente fue reducido por los funcionarios actuantes.

De acuerdo con la información policial, el detenido cuenta con varios antecedentes penales. Además, se constató que la moto tenía requisitoria pendiente por hurto desde el 31 de diciembre de 2025, denuncia que había sido radicada en la Seccional 3 de Montevideo.

Tanto el hombre como el birrodado fueron trasladados a la Seccional 25 de Barros Blancos, donde se llevan adelante las actuaciones correspondientes.

