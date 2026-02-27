Noche de las Heladerías 2026 en la Costa de Oro

Details Friday, 27 February 2026 11:44

Días pasados se realizó la primera edición de la Noche de las Heladerías, una propuesta que combinó promociones especiales, música en vivo y articulación público-privada a lo largo de la Costa de Oro.

La actividad fue organizada por la Dirección de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones, con el apoyo del Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlántida (CCIFA), y contó con la participación de 16 heladerías de Ciudad de la Costa y distintos balnearios.

La presentación oficial tuvo lugar en la Peatonal de Atlántida, con la presencia de autoridades departamentales y representantes del sector comercial. La jornada culminó con una propuesta musical a cargo del colectivo La Mesa de los Discos, que ofreció dos horas de vinilos en vivo, creando un clima ideal en una noche de verano.

Heladerías de Barra de Carrasco, Shangrilá, Lagomar, Solymar, El Pinar, Pinamar, Salinas, Atlántida y Parque del Plata se sumaron con promociones 2x1, descuentos especiales y sabores creados para la ocasión. Además, quienes accedieron a las promociones recibieron una cartilla para coleccionar etiquetas engomadas y canjear un obsequio en la oficina de Turismo de Atlántida al completar diez.

La iniciativa se enmarca en la planificación turística departamental y busca desestacionalizar la actividad, generando propuestas atractivas más allá del verano. En ese sentido, se anunció una nueva edición en vacaciones de julio y se adelantó la organización de futuras acciones, como una tarde/noche de las cafeterías.

Desde el CCIFA se destacó el valor del trabajo conjunto entre sector público y privado para fortalecer el comercio y reafirmar que en Atlántida hay propuestas durante todo el año.

Espacio patrocinado