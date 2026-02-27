Seguridad Vial: Fueron incautadas más de 5.000 motos en las últimas cinco semanas

Details Friday, 27 February 2026 11:43

En la segunda reunión de la Junta Nacional de Seguridad Vial, presentaron nuevos datos del operativo Ñandubay, destinado al control vehicular.

Anunciaron que entre el 12 de enero y el 15 de febrero, fueron inspeccionados 35.266 vehículos, se requisaron 5.393 motos y se detuvo a 80 personas.

Tras un encuentro que se desarrolló el pasado miércoles 25 en la Torre Ejecutiva, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, informó, en una rueda de prensa, que en la jornada fue presentado un informe sobre el operativo Ñandubay, a cargo del Ministerio del Interior.

En el informe, se señala que, desde el 12 de enero hasta el 15 de febrero, fueron controlados 35.266 vehículos. Mediante estos operativos, incautaron 5.393 birrodados y 23 coches. Además, fueron aplicadas 11.297 multas, la Policía detuvo a 80 personas y confiscó cuatro armas.

La subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, señaló que “es un operativo que está dando buenos resultados, con buen impacto en la ciudadanía”. La jerarca agregó que el objetivo del plan era “retirar de circulación los vehículos que utilizaban los delincuentes”.

Recordó Valverde que la operación involucró a las Jefaturas de Policía, la Guardia Republicana, la Policía Caminera y las intendencias departamentales. Explicó que el operativo Ñandubay “continuará con base en los datos del Sistema de Seguridad Pública y la información de las cámaras de videovigilancia”.

COBRO DE MULTAS A LOS NO RESIDENTES

En la reunión, se instaló el gabinete operativo de la Junta Nacional de Seguridad Vial, cuyos cometidos incluyen el cobro de las multas cometidas por no residentes y la distribución de los vehículos incautados. El presidente de Unasev, dijo que “es un ámbito de alto nivel político en el que se articula de forma interinstitucional”.

En el encuentro, además de Metediera y Valverde, participaron también el director general de la Presidencia de la República, Diego Pastorín; el consejero del Congreso de Intendentes César García, así como las subsecretarias de Transporte y Obras Públicas, Claudia Peris; y Educación, Gabriela Verde, así como su par de Salud Pública, Leonel Briozzo.

