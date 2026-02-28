Saturday, 28 February 2026

 
EE. UU. e Israel atacan Irán y crece tensión regional

Details
Saturday, 28 February 2026 16:01

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra Irán, con ataques aéreos y misiles sobre varias ciudades, incluido Teherán, en una operación descrita como preventiva para neutralizar amenazas vinculadas al programa nuclear iraní.

Irán respondió con cohetes y drones contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, alcanzando instalaciones en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó cierres de espacio aéreo y pánico civil.

La escalada ha generado condenas internacionales, temores de guerra regional y llamados al alto el fuego mientras crece el riesgo de una confrontación mayor.

Básquetbol: Uruguay ganó en Argentina y lidera invicto rumbo al Mundial 2027

SUCIVE anuncia plan de descuentos para regularizar deudas pendientes hasta 2025

