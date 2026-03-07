Saturday, 07 March 2026

 
Detectan caso de hantavirosis en Canelones

Saturday, 07 March 2026 13:24

El Ministerio de Salud Pública informó un caso de hantavirosis en el departamento de Canelones.

El paciente es un hombre de 41 años que debió ser internado y evoluciona favorablemente.

La enfermedad es causada por el virus hanta, presente en la orina, heces y saliva de roedores silvestres. Puede transmitirse a las personas al inhalar polvo contaminado. Entre los síntomas se encuentran fiebre, dolores musculares, cansancio y dolor de cabeza, y en algunos casos puede derivar en dificultades respiratorias.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de ventilar los ambientes cerrados antes de limpiarlos, evitar barrer en seco y mantener los alrededores de las viviendas limpios para reducir la presencia de roedores.

Detectan caso de hantavirosis en Canelones

