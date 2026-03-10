Mes de la Mujer en el Parque Artigas

Details Tuesday, 10 March 2026 11:05

El Parque Artigas de Las Piedras y el Municipio de Las Piedras realizan actividades en el marco del Mes de la Mujer en el Pabellón del Bicentenario, con entrada libre.

El Municipio de Las Piedras, en una invitación, subraya que es “un mes para encontrarnos, para celebrar, reflexionar y reconocer la fuerza, la historia y el aporte de las mujeres en nuestra comunidad. Les esperamos para compartir juntos y juntas este espacio de encuentro y participación”.

Las actividades en el marco del Mes de la Mujer comenzaron el 9 de marzo, en el Parque Artigas, con la inauguración de la muestra “Arte con nombre de mujer”, una exposición de artistas plásticas pedrenses, y un espectáculo musical a cargo de Mar Payssé.

La muestra cuenta con entrada libre y se podrá visitar hasta el 15 de marzo, de 15 a 21 horas, en el Pabellón del Bicentenario del Parque Artigas de Las Piedras.

En el marco de las actividades programadas por el Mes de la Mujer, el 11 de marzo a las 18 horas se realizará el lanzamiento del programa “Retazos de Vida”, espectáculo musical de Andrea Amaro (cantautora).

También se presentará “Voces de mujer”, con Sandra Costabel y Paola Carazo.

