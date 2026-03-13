Friday, 13 March 2026

 
2.ª Muestra Nacional de Bonsái en Canelones

Friday, 13 March 2026 15:01

El Municipio de Canelones anunció que este sábado 14 de marzo se realizará la 2.ª Muestra Nacional de Bonsái, organizada por el Grupo de amigos BONSAI NO GAKUSEI.

El evento se desarrollará entre las 16:00 y las 20:00 horas en el Patio Cultural (ex zoológico), ubicado en la intersección de E. Monegal y Joaquín Suárez, en la ciudad de Canelones.

La muestra busca generar un espacio de intercambio cultural y artístico, donde los visitantes podrán apreciar ejemplares de bonsái, así como participar de actividades complementarias como eventos musicales, demostraciones de artes marciales, paseos de artesanos y food trucks. Según informaron desde el Municipio, se trata de una oportunidad para difundir conocimientos, compartir experiencias y fomentar la colaboración entre aficionados y expertos en este arte.

El ingreso será abierto a todo el público, y se invita a vecinos y visitantes a acercarse y disfrutar de la jornada dedicada al arte del bonsái.

