La uruguaya Marilyn Contín se consagró campeona mundial de Kickboxing K1

Details Monday, 16 March 2026 14:14

La uruguaya Marilyn “La Reina” Contín obtuvo el título mundial femenino de Kickboxing K1 al vencer a la chilena Jacqueline “Cabo” Ayala en un combate disputado el pasado sábado 14 de marzo en el Polideportivo Sergio Matto, en la ciudad de Canelones.

La pelea se desarrolló a lo largo de cinco asaltos y fue definida por decisión de los jueces a favor de la deportista uruguaya.

Con este resultado, Contín se convirtió en la primera mujer uruguaya en obtener un campeonato mundial en la modalidad de Kickboxing K1.

Foto: Nicolas Osito Techeira - Instagram

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