Acuerdo entre Canelones y TUMO Uruguay apunta a fortalecer la formación tecnológica de adolescentes

Details Tuesday, 31 March 2026 16:11

Canelones incorporará en las próximas semanas un nuevo espacio de formación dirigido a adolescentes, centrado en el desarrollo de habilidades vinculadas a las tecnologías creativas, a partir de un acuerdo alcanzado entre la comuna y la iniciativa internacional TUMO.

El centro ofrecerá acceso gratuito a propuestas educativas en áreas como programación, robótica, desarrollo de videojuegos, animación, música, cine, modelado 3D e inteligencia artificial generativa. La propuesta forma parte de una red global que ya tiene presencia en más de 15 países.

Según información difundida por la Intendencia de Canelones, el espacio funcionará en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco, en una zona considerada estratégica para el proyecto. En ese sentido, la directora general de TUMO Uruguay, Carolina Gutiérrez, sostuvo que el emplazamiento contribuirá a “la integración social”, uno de los objetivos planteados para su implementación en el país.

Gutiérrez también explicó que se trata de “un centro que da educación no formal, o sea, complementaria de la educación formal y es para adolescentes. TUMO es parte de una red global de centros que hoy están en más de 15 países en el mundo y es una gran noticia que haya llegado a Uruguay, y principalmente a Canelones”.

El acuerdo firmado permitirá respaldar el funcionamiento del centro mediante distintos mecanismos de apoyo. En ese marco, la coordinadora del Gabinete Institucional, Silvia Santa Cruz, señaló que a través de esta herramienta “estamos generando ciudadanía, estamos generando comunidad, estamos brindando oportunidades a los jóvenes del departamento. Ese desarrollo de talentos es muy enriquecedor para nuestras comunidades”.

En la instancia de firma del acuerdo participaron el intendente de Canelones, Francisco Legnani, el secretario general Pedro Irigoin, el CEO de Corporación América Airports, Martín Eurnekian, y la directora general de TUMO Uruguay, Carolina Gutiérrez.

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