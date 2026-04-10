Artistas urbanos crearán una galería de arte en la semipeatonal de Las Piedras

Details Friday, 10 April 2026 13:43

En el marco del 215.° aniversario de la Batalla de Las Piedras, la Intendencia de Canelones, el Comité Patriótico, el Municipio de Las Piedras y el Centro Comercial invitan a artistas urbanos a participar de una intervención colectiva en el espacio público.

La iniciativa propone transformar la semipeatonal de Las Piedras en una galería a cielo abierto, mediante la intervención de persianas comerciales y la creación de un circuito artístico que rescate la memoria histórica desde una mirada contemporánea.

Podrán participar artistas locales, nacionales e internacionales, tanto profesionales como emergentes, con obras inspiradas en la Batalla de Las Piedras, en la figura de Artigas y en el protagonismo del pueblo oriental en la construcción de la historia. La convocatoria incluye premios y reconocimientos para las obras más destacadas.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 22 de abril llamando al 092 450 629. Las jornadas de intervención se desarrollarán los días 25 y 26 de abril, y el 2 y 3 de mayo.

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