Pareja condenada por hurtos en comercios de Las Piedras: usaban coche de bebé para ocultar mercadería hurtada

Details Friday, 17 April 2026 14:09

Efectivos de la Seccional 4 de Las Piedras detuvieron a una pareja investigada por una serie de hurtos en locales comerciales de la zona céntrica, mediante la modalidad de ocultamiento de mercadería en un coche de bebé.

El procedimiento se originó a partir de un aviso que alertaba sobre la presencia de una mujer y un hombre en actitud sospechosa en las inmediaciones de Avenida Artigas y Leandro Gómez. Personal policial concurrió al lugar, donde interceptó a una mujer de 21 años y a un hombre de 22, quienes se desplazaban junto a un menor de 13 meses.

Al realizar la inspección, los efectivos incautaron dentro del coche de bebé varias prendas de vestir con etiquetas colocadas (camisetas, medias y ropa interior), además de una botella de whisky, efectos que no pudieron justificar mediante comprobante de compra.

Se estableció que parte de la mercadería pertenecía a un comercio de indumentaria en Avenida Artigas y Dr. Pouey, mientras que otros dos locales también resultaron damnificados y radicaron las denuncias correspondientes.

Finalizada la audiencia en el Juzgado Letrado de Las Piedras de 8.º Turno, la doctora Annabel Gatto de Souza Flores dispuso la condena del hombre por “tres delitos de hurto especialmente agravados”, mientras que la mujer fue condenada por “cuatro delitos de hurto especialmente agravados (uno en grado de tentativa), todos en reiteración real”. La pena para ambos fue de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.

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