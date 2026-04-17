"Picnic de Otoño" en el Mariposario Panambí este sábado 18 de abril

Details Friday, 17 April 2026 14:22

El Parque Roosevelt será escenario este sábado 18 de abril, desde las 14:00 horas, de una actividad abierta al público denominada Picnic de Otoño, que tendrá lugar en el Mariposario Panambí. La propuesta, de acceso libre y gratuito, está dirigida a familias y público en general.

La iniciativa, organizada junto a la organización Verde Urbano, plantea una jornada con actividades recreativas y educativas vinculadas a la naturaleza. Entre las propuestas previstas se incluye la plantación de árboles nativos seleccionados por su capacidad de atraer mariposas. Según la información difundida por la Intendencia de Canelones, durante el otoño ya se incorporaron 450 plantas en el espacio, 400 de ellas producidas en el vivero del parque.

El programa también contempla degustaciones de productos como guayabas, hongos, mermeladas y conservas, así como juegos de mesa educativos. Además, se realizará una recorrida guiada por el predio.

El acceso al mariposario se realiza por Avenida de las Américas, ingresando por la administración del Parque Roosevelt, desde donde el recorrido estará señalizado.

El Mariposario Panambí, inaugurado en 2024, es un espacio a cielo abierto que cuenta con una superficie de plantación de 400 metros cuadrados, con especies nativas. A diferencia de los mariposarios tradicionales, funciona sin estructuras cerradas, permitiendo que las mariposas habiten el lugar de forma natural.

Foto: Intendencia de Canelones

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