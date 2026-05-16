Intendencia incorpora trituradora que reduce a la octava parte el volumen de podas y prevén ampliar el plan a más municipios

Details Saturday, 16 May 2026 01:34

Una chipeadora industrial de origen alemán fue incorporada a la flota de maquinaria de la Intendencia de Canelones para procesar restos vegetales en la Costa de Oro. El equipo opera a distancia y compacta el desecho, lo que reduce los traslados y los costos operativos del servicio de limpieza.

El director de Gestión Ambiental de la comuna, Rodrigo González, supervisó las tareas este jueves 14 de mayo y detalló el rendimiento del aparato: “Por cada ocho camiones de ramas generamos un camión de chipeado”. De acuerdo con la información difundida por la Intendencia, el material resultante se destina a la producción de compost y a la contención de dunas en la costa.

Según comunicó el director, se prevé la adquisición de más unidades en el segundo semestre para extender el trabajo a Paso Carrasco, Ciudad de la Costa y otros municipios. González declaró que “quitar las ramas de la calle para nosotros es el primer gran paso para el combate de los basurales”.

Foto: Intendencia de Canelones

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