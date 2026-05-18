Canelones completó la cobertura del programa Hogares Sustentables en la capital departamental

Details Monday, 18 May 2026 14:24

La Intendencia de Canelones completó el programa Hogares Sustentables en la capital departamental tras entregar equipamiento de reciclaje a 500 familias, eliminando los recipientes comunitarios.

Cada hogar recibió una compostera junto a una caja de lombrices californianas, y dos contenedores de 120 litros. La meta institucional, según comunicó la comuna, es alcanzar las 90.000 unidades domiciliarias al término del período.

Respecto a la continuidad del plan, el intendente Francisco Legnani afirmó que la clave “es no tener una política refundacional cada cinco años, sobre todo en materia de limpieza, sino políticas a largo plazo y ahí es donde se ve la efectividad de las políticas”.

Por su parte, el alcalde de Canelones, Américo Puga señaló que la acción “sin dudas ha generado desde el Departamento de Canelones una situación que es ejemplo a nivel país, que ha trascendido nuestro propio Departamento, en donde se implementaron este tipo de prácticas que generan una mejor convivencia con el ambiente”.

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