Details Tuesday, 19 May 2026 21:53

El próximo viernes 29 de mayo se realizará la primera Expo Tango en el Centro Cultural Carlitos, en una jornada dedicada a homenajear al recordado cantor uruguayo Julio Sosa, al cumplirse 100 años de su nacimiento.

La actividad comenzará a las 18:00 horas con la inauguración oficial. Media hora más tarde, M. Santana y H. Lettieri presentarán la charla “Julio Sosa: voz, interpretación, estética y mito”, un recorrido por la trayectoria artística y el legado cultural del intérprete.

Durante la noche también se presentará el dúo “Che Papusa”, con dos actuaciones previstas para las 19:30 y las 20:30 horas.

El cierre de la jornada será a las 21:30 con una milonga abierta al público.

La conducción del evento estará a cargo de Mariela Cigarán y la entrada será libre.

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