La selección uruguaya compartió una jornada recreativa con cientos de niños en Pando antes del Mundial

Details Friday, 05 June 2026 23:08

El estadio departamental Emilio “Tito” López López fue el escenario de una jornada recreativa donde 600 niños y niñas de tres ligas de fútbol infantil de Canelones interactuaron en la cancha con los jugadores de la selección uruguaya, previo a su viaje a la Copa del Mundo.

Alrededor de 3000 personas, incluyendo familias, escuelas y clubes locales, colmaron las tribunas del recinto deportivo desde tempranas horas. El evento, conducido por Rafael Cotelo, comenzó formalmente a las 10:30 horas con el ingreso del plantel celeste al campo de juego. Allí se desplegaron 10 estaciones de juegos con y sin pelota, coordinadas por profesores de la comuna de Canelones y orientadores infantiles.

Según la información difundida por la Intendencia de Canelones, la maestra de la escuela N.° 195, Marisol Corbalán, declaró: “Es muy lindo acompañarlos, sobre todo por la ilusión de ellos de venir a acompañar a la Celeste para despedirla, desearle lo mejor”. En el mismo informe se indicó que sus alumnos manifestaron sentir “felicidad por ver a la selección por primera vez”.

Al cierre del encuentro, el arquero Fernando Muslera destacó que “el fútbol infantil es el inicio del futuro. Sin este deporte, Uruguay no tendría los jugadores que tiene”. Las actividades del programa continuarán este sábado 6 de junio en el estadio Eduardo Martínez Monegal de la capital departamental.

Foto: Intendencia de Canelones

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