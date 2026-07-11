El BROU comenzó a dictar talleres de prevención de fraudes en el departamento de Canelones

Details Saturday, 11 July 2026 13:36

Con el fin de contrarrestar el aumento de estafas virtuales y telefónicas, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) puso en marcha un ciclo de diez talleres orientados a la prevención de fraudes en nuestro departamento.

La apertura formal de la iniciativa tuvo lugar en la ciudad de Canelones, desde donde se planifica extender la cobertura hacia las ocho microrregiones del departamento. Según informó la Intendencia, la propuesta está abierta a toda la comunidad, enfocándose especialmente en las personas mayores por su vulnerabilidad estadística ante estos delitos.

Durante el acto de apertura, el director general de Descentralización y Participación de la comuna, Ruben Moreno, explicó que llevar las actividades al territorio atiende a un pedido realizado por agrupaciones de adultos mayores en diferentes espacios de intercambio y diálogo.

Respecto al panorama actual, el encargado del Área del Adulto Mayor, Carlos García, expresó: “Sin duda que las estafas por Internet, telefónicas y por todos los medios se han multiplicado, han cambiado su forma. Con estos talleres queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque es una problemática que nos afecta a todos. Tanto es así que, hoy en día, si se produce una estafa, no se devuelven los fondos, o sea que tenemos que trabajar en prevenirlas”.

En tanto, el gerente del Departamento de Prevención de Fraudes del BROU, Antonio Rodríguez, fundamentó la realización de estas jornadas al señalar que “nosotros diagnosticamos ya hace mucho tiempo que uno de los elementos que tenemos que fortalecer dentro de lo que es la operativa bancaria es precisamente el usuario”. Además, agregó que "lo que vamos a tratar de compartir son experiencias, sugerencias y consejos para operar con seguridad dentro de una operativa que es de por sí segura si se toman los recaudos que están dispuestos para eso”.

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