Investigan el homicidio de un joven de 17 años en Toledo tras balacera contra una vivienda

Details Tuesday, 14 July 2026 12:34

Un violento ataque a tiros contra una vivienda en la ciudad de Toledo, dejó como saldo un adolescente de 17 años fallecido y un hombre de 27 herido de bala.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en una propiedad ubicada en el barrio 2020. Efectivos que realizaban tareas de patrullaje acudieron al lugar tras recibir una alerta por disparos. Al arribar, constataron el deceso del menor en el interior del inmueble, mientras que el adulto recibió asistencia médica por un impacto de bala en la mano.

Las primeras líneas de investigación, apoyadas por registros de cámaras de seguridad que captaron ráfagas de detonaciones, sugieren que el ataque fue perpetrado desde el exterior, presuntamente en el marco de un conflicto por el control territorial para la comercialización de estupefacientes.

Durante las pericias en la escena, los investigadores incautaron diversos casquillos de proyectil, además de marihuana y dinero en efectivo de baja denominación. La Fiscalía Letrada de Toledo dispuso la autopsia de la víctima, la toma de declaración a testigos y derivó el caso al Departamento de Homicidios.

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