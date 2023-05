La legendaria Tina Turner fallece a los 83 años

Details Thursday, 25 May 2023 01:29

La reina del rock Tina Turner, quien sacudió al mundo con una voz inconfundible y conquistó a millones de seguidores en todo el mundo con sus electrizantes presentaciones y una historia de resiliencia, falleció este miércoles a los 83 años.

Condolencias y homenajes brotaron en redes sociales para honrar a la cantante, que para muchos era "Simplemente la mejor", como reza una de sus más famosas canciones.

"El ícono, la leyenda que pavimentó el camino para tantas mujeres en el rock, blanco y negro", escribió Gloria Gaynor en su Instagram. "Estoy de duelo por su muerte, junto a incontables seguidores en el país y en el mundo", agregó la diva de la música disco. "Será muy extrañada".

"En shock, triste", reaccionó Diana Ross, quien envió condolencias a la familia de Turner.

Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, también fue a las redes sociales a expresar su dolor. "Era una inspiración, cálida, graciosa y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré".

"Que Dios te bendiga, Tina. La reina del rock y el soul, y una querida amiga de nuestra familia", tuiteó su compañero de banda, Ronnie Wood.

El fallecimiento de la cantante fue informado en sus redes sociales.

"Con profunda tristeza anunciamos la muerte de Tina Turner", dijo un comunicado acompañado por una foto en blanco y negro de la artista.

"Con su música y su pasión sin límites por la vida, ella cautivó a millones de fanáticos en el mundo e inspiró a las estrellas del futuro".

"Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja su mayor trabajo: su música", agrega el texto. "Tina, te vamos a extrañar mucho".

La cantante falleció en Suiza, donde residía desde hacía algunos años junto a su marido, Erwin Bach, informó su publicista Bernard Doherty, quien la calificó como una "leyenda de la música y un modelo a seguir".

Doherty dijo que Turner falleció luego de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zurich, sin ofrecer más detalles.

Dolor y trauma

Nacida en Tennessee en 1939, Anna Mae Bullock dio sus primeros pasos en la música junto a Ike Turner, quien se convertiría en su esposo y pareja profesional en los años 1960 y 1970, y junto a quien grabó éxitos como "Proud Mary".

El matrimonio se desmoronó marcado por la violencia doméstica y acabó cuando Tina Turner abandonó a Ike en 1976. La cantante resurgió con una carrera en solitario que la catapultó internacionalmente como una de las mayores figuras de la música.

Éxitos como "What's Love Got to Do With It?", "Private Dancer" y "The Best", que Turner llegó a dedicar en vivo al astro del automobilismo Ayrton Senna, moldearon la década de 1980.

Con "We Don't Need Another Hero", Turner conquistó además la pantalla grande en "Mad Max, más allá de la cúpula del trueno" (1985), entrega de la distópica franquicia protagonizada por Mel Gibson.

Llegó a conquistar ocho Grammys en seis décadas de una prolífica carrera que fue repasada en el documental "Tina" de 2021.

Pero la admiración global hacia Turner, cuya infancia y adolescencia estuvo marcada por los problemas familiares, fue más allá de los palcos.

"Una mujer que se apropió de su dolor y su trauma, y los utilizó como una herramienta para ayudar a cambiar el mundo", reaccionó la actriz Angela Bassett quien encarnó a Turner en la película biográfica de 1993 "Tina".

"Tina Turner enseñó a quienes viven con miedo como debe ser un futuro hermoso, lleno de amor, compasión y libertad", agregó.

"La amábamos por su voz, su baile y su espíritu. Al honrarla, vamos a reflexionar sobre su resiliencia y pensemos sobre la grandeza que puede emerger de nuestros momentos más difíciles", escribió el actor Forest Withaker.

"Poderosa"

Sus seguidores llevaron velas y flores al portón de su casa en Suiza, país cuya ciudadanía adoptó en 2013, abandonado su pasaporte estadounidense.

"El mundo ha perdido a un ícono", dijo el presidente de Suiza, Alain Berset.

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aplaudió al "talento único de su generación que cambió la música estadounidense para siempre".

"La fortaleza personal de Tina era extraordinaria", escribió Biden. "Superó la adversidad, e incluso los abusos, construyó una carrera para la posteridad y una vida y un legado enteramente suyos", añadió, y calificó a Turner de "simplemente la mejor".

El expresidente Barack Obama también se unió al coro de condolencias. "Tina Turner era poderosa. Era imparable. Era ella misma sin pedir disculpas, hablando y cantando su verdad a través de la alegría y el dolor, el triunfo y la tragedia".

La cantante Mariah Carey la llamó la encarnación de una superestrella legendaria, mientras que el astro del baloncesto Magic Johnson la describió como una de sus artistas favoritas de todos los tiempos.

NASA declaró que el legado de Turner "vivirá por siempre entre las estrellas".

Nueva York, Estados Unidos | AFP |