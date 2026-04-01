Monday, 06 April 2026

 
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Misión Artemis II: cuatro astronautas viajan alrededor de la Luna tras más de 50 años

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Wednesday, 01 April 2026 18:02

La misión Artemis II de la NASA despegó este miércoles 1° de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, marcando el regreso de astronautas a la órbita lunar tras más de 50 años.

La nave Orion se encuentra en vuelo tras su lanzamiento a las 19:24 horas de Uruguay, luego de concretarse dentro de la ventana prevista

La tripulación está integrada por cuatro astronautas (tres estadounidenses y uno canadiense), quienes realizan un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, sin descender en la superficie.

Durante la misión, la nave sobrevolará el satélite natural, incluyendo su cara oculta, en una trayectoria diseñada para evaluar los sistemas de navegación, comunicaciones y soporte vital con humanos a bordo.

Se trata de una etapa considerada clave dentro del programa Artemis, ya que permitirá validar las condiciones necesarias para futuras misiones que sí contemplan el alunizaje.

La cobertura del vuelo puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la NASA: https://www.youtube.com/@nasa_es

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