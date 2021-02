Identificación Civil retomó atención al público y garantiza expedición de documentos en plazos breves

A partir del jueves 4 de febrero se reanudó el servicio de expedición de cédulas de identidad y pasaportes. Las audiencias canceladas se reagendarán vía correo electrónico y serán atendidas con prioridad.

En el caso de nuevos trámites ante la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), se mantienen los plazos previstos de 24 a 48 horas para cédulas urgentes y un mes para trámites comunes.

El subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, informó que desde el pasado jueves se retomó la atención presencial en todo el país con un 60% de productividad diaria.

En primer término, serán prioritarias las audiencias que fueron postergadas. Los gestionantes deberán comunicarse con la oficina que seleccionaron para realizar su trámite (más información al pie).

Paralelamente, se encuentran operativos todos los canales de expedición de audiencias para cédulas de identidad y pasaportes en las modalidades de trámites urgentes y comunes. El jerarca señaló que los plazos para las solicitudes urgentes son de 24 a 48 horas, y para los trámites comunes se estima un plazo de 30 días.

Como complemento a esta medida, el organismo amplió el horario de atención en todas las oficinas, en las que se exigirá un estricto cumplimiento de las disposiciones sanitarias dispuestas, además de respetar el aforo de cada local.

Por otra parte, el jerarca destacó que la Dirección Nacional de Identificación Civil exhorta a las entidades públicas y privadas a flexibilizar la admisibilidad del documento de identidad recientemente vencido, en tanto los datos identificatorios de las personas en términos generales son inmutables.

Quienes deban reagendar el trámite de cédula de identidad o pasaporte deberán enviar un correo a la dependencia que corresponda:

• Sede Central (Rincón)

• Oficina Belloni

• Oficina Colón

• Oficina Pasaporte de Montevideo

• Oficinas del Interior

El correo deberá contener: número de cédula, nombre completo, teléfono celular de contacto.

Las vías de solicitud de audiencia establecidas son: redes de cobranza, Correo Uruguayo, portal del Estado uruguayo, vía telefónica a través del 0900 1080 y, presencial, en las oficinas de la DNIC con venta de audiencia.