Maestro envió video pornográfico a grupo de WhatsApp de padres de estudiantes y es investigado

El hecho sucedió en Fray Bentos y el maestro de un jardín de infantes que protagonizó el escándalo argumentó que envió el video pornográfico por error.

Primaria inició una investigación sobre lo sucedido a partir de una denuncia que padres de los alumnos presentaron ante la directora del jardín de infantes y luego a dos inspectoras, solicitando que el maestro deje de estar a cargo del grupo de niños. Canal 11 de Fray Bentos consignó la noticia.

Mientras la investigación avanza y se espera una resolución, se estableció que el maestro denunciado no podrá desempeñar sus tareas en el salón con niños si no está acompañado de otro funcionario, docente o no docente.