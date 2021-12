Este 5 de diciembre se realizarán las elecciones internas del Frente Amplio

Details Friday, 03 December 2021 05:12

A continuación se explica todo lo que debe saber sobre las elecciones internas del Frente Amplio (FA) que se realizarán el domingo 5 de diciembre entre la hora 9 y la 19.

¿Quiénes pueden participar?

Votan los y las adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento del voto, presentando cédula de identidad.

¿Dónde se vota?

Comités de Base, locales de sectores políticos y otros locales habilitados.

¿Qué se elige y cómo se vota?

Presidencias

- Una lista para elegir Presidencia Nacional del FA (Elegimos entre Gonzalo Civila, Ivonne Passada, Fernando Pereira).

- Una lista para elegir Presidencia Departamental del FA.

Sectores

- Una lista para elegir sector político para el Plenario Nacional.

- Una lista para elegir sector político para el Plenario Departamental.

Bases

- Una plancha para marcar un máximo de 3 representantes para el Plenario Nacional y un máximo de 3 para el Plenario Departamental.

- Se permite el voto cruzado.

- Dos listas diferentes de la misma elección y más de tres marcas en la plancha de representantes de las Bases, anulan el voto.

Se podrá votar desde el exterior

Vota desde el exterior de manera electrónica, excepto Argentina y Madrid que será presencial el 12 de diciembre.

La forma de votación será la siguiente:

Se debe enviar por mail, de forma individual, la siguiente información antes del 02/12/2021:

Nombres y Apellidos, documento de identidad, correo electrónico y país.

Esta información se manda al siguiente correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Después de recibido el correo electrónico, se verificará que los datos figuran en el padrón del Frente Amplio.

Luego de verificado se enviará vía correo electrónico un link personal e intransferible para que ingrese a votar.

Abriendo el link se desplegará primero las fotos de los candidatos/a a la presidencia del Frente Amplio, se debe marcar a quien se desee votar y se pasa al 2° paso donde aparecen todas las listas al Plenario Nacional, se marca la opción deseada y se emite el voto. Existe la posibilidad, en cualquiera de los casos, de marcar el voto en blanco.

La votación comenzará a las 0:00 hs. del día 05 de diciembre y culminará a las 24:00 hs del mismo 5 de diciembre.

Fuente: Frente Amplio