Camioneros que bloqueaban entrada del puerto levantaron la medida luego de intervención policial

Details Wednesday, 22 December 2021 20:09

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Suctra) obstaculizó el acceso norte del Puerto de Montevideo, impidiendo que ingresaran camiones. La Policía intervino.

Conforme a lo que establece la Ley de Urgente Consideración, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) realizó una mediación, pero no tuvo éxito, ya que los manifestantes no dejaron de obstaculizar el acceso.

Se convocó incluso a la Policía, que intentó primero disuadir a los sindicalistas. Algunos permanecieron sentados y otros acostados sobre el suelo, bloqueando el acceso. Al no lograr que depusieran el bloqueo, los efectivos policiales tuvieron que levantar y cargar a varias de estas personas, lo cual derivó en forcejeos y discusiones.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, expresó que "ellos saben que no se puede cortar. No podemos hacer lo que ya no se podía por decreto del presidente Vázquez y ahora por una ley".

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, concurrió al lugar de los hechos y actuó como intermediario con los sindicalistas, según manifestó, a efectos evitar el choque entre miembros del Suctra y la Policía.

De esta forma, el gremio de trabajadores disolvió el bloqueo, permitiendo el pasaje de la fila de camiones que estaban esperando para ingresar al Puerto de Montevideo.

Telemundo consignó esta noticia y comunicó que el Suctra busca que el Gobierno implemente una reglamentación para el sector que incluya entre otros aspectos el horario de trabajo, las horas extra y la exigencia a las empresas de que presenten información sobre la sobrecarga laboral, para determinar el convenio salarial.

Fuente: Telemundo