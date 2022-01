Riesgo de más incendios forestales en Uruguay es alto

Details Tuesday, 04 January 2022 02:40

El Jefe de Prensa y Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, Pablo Benítez, advirtió que el "índice meteorológico de riesgo de incendios forestales" o FWI por sus siglas en inglés ("Fire Weather Index") señala un riesgo "muy alto" para nuestro país, de acuerdo a la última medición, que fue realizada el 3 de enero y publicada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET).

Benítez reitera la exhortación a la población a "extremar las precauciones y no realizar quemas".

La Dirección Nacional de Bomberos comunicó la situación de los incendios en nuestro país:

• En Paysandú y en Río Negro: Están controlados.

• Fortín de Santa Rosa: Controlado.

• Otros incendios iniciados ayer: Están controlados, se trabaja en liquidación, enfriamiento y recorridas preventivas.

FIRE WEATHER INDEX (FWI)

Actualmente el FWI es uno de los índices más utilizados en el mundo. Se compone por diferentes términos que tienen en cuenta los efectos de la humedad de los materiales combustibles y del viento en el comportamiento y la propagación del fuego.

Valores altos de FWI indican condiciones meteorológicas más favorables para desencadenar un incendio forestal. Al ser un índice adaptable a distintas condiciones climáticas, según la región de aplicación, requiere calibración de los distintos niveles de peligro de incendio.

A partir de los valores del FWI y de la calibración de los niveles de riesgo, se presentan mapas diarios de riesgo que caracterizan el peligro de incendios forestales en todo el territorio nacional.

Fuente: Inumet | Andrew J. Dowdy, Graham A. Mills, Klara Finkele and William de Groot: Australian fire weather as represented by the McArthur Forest Fire Danger Index and the Canadian Forest Fire Weather Index. CAWCR Technical Report No. 10, June 2009.