Usuarios de telefonía móvil pueden cambiar de operador y mantener el número

Details Thursday, 13 January 2022 14:11

La portabilidad numérica otorgará "mayores derechos y libertad a las personas", afirmó el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, en rueda de prensa. Los usuarios ya pueden ejercer el derecho a cambiar el servicio y mantener el número del móvil.

El jerarca anticipó que la cobertura de Antel y sus tarifas competitivas no hacen presumir la pérdida de clientes como una amenaza. Omar Paganini "Uruguay es uno de los últimos países de América Latina que está implementando la portabilidad numérica, lo que da mayores derechos y libertad a las personas", sostuvo Paganini, el miércoles 12, en la sede ministerial.

"Esto requiere que las compañías cuiden mejor a sus clientes a medida que se diluyen las razones que evitan cambiar de proveedor, por lo que habrá mejores condiciones de los contratos, promociones y un mejor servicio, y eso es bueno para la gente", analizó.

Paganini explicó que en un estudio realizado en el 2020 sobre cinco países de América Latina se demostró que los usuarios eligen la compañía en base al precio y la cobertura. En el caso de Antel, consideró que es la empresa que asegura la mejor cobertura y que es competitiva en precio, lo que lo lleva a pensar que no se verá perjudicada por la iniciativa.

Añadió que, al analizar qué sucede en diversos países que implementaron la portabilidad numérica, se observó que "poca gente se cambia" de compañía y los usuarios se benefician por la necesidad de las empresas de mantener sus clientes. "Este va a ser un proceso y no habrá una estampida de gente" hacia una compañía en particular. "No vemos una amenaza", expresó. Reafirmó que Antel podrá competir en este escenario debido a que ofrece calidad, tecnología y cobertura.

El jerarca describió que aquella persona que quiera cambiarse de servicio deberá dirigirse a la firma elegida, que comenzará el proceso. El usuario recibirá un código por mensaje de texto que será su número de identificación y le permitirá comprobar que el procedimiento fue iniciado. Con ese número, seguirá el avance de la migración a través del sitio portabilidad.uy. Desde el ingreso de la solicitud y hasta la migración efectiva, no podrán superarse los tres días hábiles a partir del día siguiente al registro. Una vez aprobado, el servicio se migrará en un horario definido no mayor a las tres horas entre la medianoche y las 06:00. En ese lapso, los usuarios podrán estar sin cobertura.

Fuente: Presidencia