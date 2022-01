Envían a prisión a un joven por rapiña y violación a una mujer de 75 años en Barra del Chuy

Details Wednesday, 26 January 2022 02:20

La Justicia dispuso prisión preventiva por 150 días para un joven de 26 años, quien es investigado por presuntamente haber rapiñado y violado a una mujer de 75 años en Barra del Chuy, el domingo por la mañana.

En efecto, el delito por el que se investiga al joven es el de "rapiña en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violación".

El sujeto no tiene antecedentes penales y argumenta no recordar los hechos por los que se le investigan, no reconociendo ni descartando su participación.

En su denuncia, la mujer relató que había salido de su hogar y que mientras regresaba constató que un hombre desconocido la seguía.

Afirma que esa persona también ingresó a la vivienda. El intruso la golpeó, forcejeó con ella y la llevó por la fuerza hasta el dormitorio, donde la desvistió y violó.

El agresor le robó ocho mil pesos a la mujer y se retiró de la vivienda.

La Policía identificó y detuvo a un joven en la zona cuyas características coinciden con las que brindaron la víctima y testigos.

Fuente: Jefatura de Policía de Rocha