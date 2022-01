Inquietantes mensajes de WhatsApp encontrados en el celular incautado a Nicolás Schiappacasse

Details Saturday, 29 January 2022 13:40

En el momento de la detención del futbolista profesional Nicolás Schiappacasse, además de la pistola se le incautó un celular. Tras el registro del dispositivo, surgen mensajes inquietantes.

Por ejemplo, que el imputado había recibido previamente la referida arma hurtada, de persona que no se logró identificar, e incluso el mismo había portado el arma en lugares públicos en diferentes oportunidades, entre otros partidos de fútbol, cuando salían a hacer pintadas relativas al cuadro del que es hincha, etc.

De la pericia practicada al celular, surge que el imputado en por lo menos tres oportunidades adquirió armas de fuego sin la correspondiente autorización. Surgiendo asimismo numerosas fotografías del imputado con varias armas de fuego de distinto calibre.

En efecto, y a modo de ejemplo surgen las siguientes conversaciones a través de la aplicación Whatsapp.

A continuación, presentamos los mensajes enviados vía WhatsApp correspondientes a los días:

- 11 de octubre de 2021, con un contacto surge conversación donde el imputado le envía dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas una marca Glock y la otra Browning, y el imputado le dice: "Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo". El contacto luego le pregunta si la compró y el imputado le manda foto del arma Glock, diciéndole que sí, "a mil doscientos, es re livianita".

- 6 de diciembre de 2021, con otro contacto: "Vamos a pintar el Centenario hoy, estas pa la causa o qué". El imputado responde: "Vamo hermano, sabes que me decís y yo voy". Acuerdan ir ese día a la noche luego el imputado le pregunta: "La 9, la usaste?". El contacto le contesta: "No hermano, tiene todos los cosos que vos me diste".

Asimismo en un grupo de Whatsapp integrado por el imputado junto a tres persona más surgen fotografías de dos armas de fecha 20 de enero de 2022, una de ellas de mismas características que la incautada y otra una tipo subfusil ( HK MP) enviadas por el imputado al grupo.

De los hechos surge que el imputado, en reiteradas oportunidades adquirió armas de fuego y municiones sin contar con la correspondiente autorización para ello, en uno de esos casos, sin concierto previo con los autores, coautores, o cómplices del hurto, recibió el arma conociendo su procedencia ilícita o debiendo conocerla, asimismo y mediante otra resolución criminal el imputado porto un arma de fuego en lugares públicos sin contar con la debida autorización para ello.

PRISIÓN PREVENTIVA

La Fiscal Letrado Departamental de Cuarto Turno de Maldonado, Dra. Carolina Dean, logró la imputación del futbolista profesional.

Nicolás Schiappacasse fue imputado por reiterados delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, uno de ellos en concurso formal con un delito de receptación, todos en reiteración real con un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, en calidad de autor.

La jueza de Maldonado, María Guzmán, dispuso el viernes 28 de enero la prisión preventiva para Schiappacasse por 90 días.

Subrayado consignó la noticia e informó que la fiscal Carolina Dean confirmó durante la audiencia que la madre de Schiappacasse concurrió hasta el domicilio de su hijo y retiró bolsos de la vivienda.

A la hora 14:15 comenzó la audiencia de formalización de la investigación que finalizó con la imputación del futbolista Nicolás Schiappacasse, quien se encontraba detenido.

Schiappacasse era de hecho el único detenido en este caso, ya que la fiscal Dean dispuso el cese de detención para los otros sujetos que se trasladaban con él en el vehículo.

El deportista ya había declarado que la pistola 9 mm que le fuera incautada por la Policía la tenía en su poder porque había acordado entregarla a un integrante de la hinchada de Peñarol.

LA DETENCIÓN

Schiappacasse había sido detenido el miércoles 26 de enero con una pistola marca Smith & Wesson calibre 9 milímetros, con cargador y ocho proyectiles en su interior, en un control de rutina de la Policía en ruta 9, a la altura del kilómetro 81, durante un operativo montado en base al clásico de fútbol entre Peñarol y Nacional realizado en el Estado Domingo Burgueño de Maldonado.

El arma estaba denunciada como robada en febrero de 2020.

El futbolista viajaba en un automóvil como acompañante, junto a un hombre que conducía y dos mujeres. Se dirigía hacia el Campus de Maldonado y llevaba una pistola 9 mm, que le fue incautada y por cuyo porte se le detuvo.

Al conductor, se le incautó además una pastilla de droga, que según indicó era para su propio consumo.

La Policía había revisado el automóvil en el que los jóvenes se trasladaban durante un control de vehículos y personas en la ruta 9, a la altura del kilómetro 81.

El abogado de Schiappacasse, Rafael García, había afirmado en conferencia de prensa que el arma que le fuera incautada al jugador "tendría una denuncia de hurto de larga data, aproximadamente, de más de dos años".

"Habría sido hurtada en Montevideo y el Ejército comunica que estaba registrada a nombre de la persona que hizo la denuncia y no tenía noticia del hurto", explicó en dicha oportunidad el profesional y afirmó que el jugador no tenía porte del arma.

Sobre el estado anímico de Schiappacasse había señalado que está "muy acongojado y amargado por este hecho".

Fuente: Fiscalía General de la Nación | Ministerio del Interior | Subrayado