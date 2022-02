Marcelo Abdala pedirá licencia en el PIT-CNT tras el polémico accidente de tránsito

Details Sunday, 06 February 2022 01:42

El representante del PIT-CNT solicitó licencia a partir del lunes 7 de febrero, tras protagonizar un polémico siniestro de tránsito al conducir su automóvil alcoholizado en Punta Carretas y chocar vehículos que estaban estacionados.

Marcelo Abdala publicó un comunicado en Twitter el día en que protagonizó el accidente de tránsito.

"Como es de pública notoriedad -explica Abdala en su comunicado- hoy tuve un accidente de tránsito. Felizmente no hubo que lamentar personas lesionadas, tan solo daños materiales. Quiero públicamente pedir disculpas del caso a los damnificados directos, a mi familia, a mis compañeras y compañeros del movimientos sindical".

El dirigente sindical afirmó que para su error no hay excusas ni justificaciones. "Cuando las cosas están mal, están mal", dijo al respecto.

En este sentido, Abdala argumentó que "los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Toda la vida he asumido mis batallas y en el acierto o en el error, me hago cargo de mis actos. Aquí estoy para pedir disculpas".

ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y RESULTADO POSITIVO DE ESPIROMETRÍA

Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, fue protagonista de un accidente de tránsito, al colisionar el automóvil que conducía contra otros dos, que estaban estacionados.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de Bulevar Artigas y García Cortinas, en el barrio de Punta Carretas.

Telemundo consignó esta noticia, informando que el representante de la central obrera conducía alcoholizado. El resultado de la espirometría fue de 1,53 gramos de alcohol en sangre.

Tras el accidente, Abdala fue trasladado hasta el Centro de Constatación Médica en el Prado, para ser derivado con posterioridad a la Seccional 5, en Salterain y Canelones.

En el sitio web oficial de la Intendencia de Montevideo, se indica que la sanción por conducir alcoholizado es económica (15 unidades reajustables - UR, equivalentes a $20.595,45) y también incluye la suspensión de conducir todo tipo de vehículos.

Por otra parte, cuando la concentración en sangre es superior a 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, también se derivan las actuaciones al Tribunal de Faltas, para que considere la sanción adicional.

En general, esa sanción consiste en la realización de trabajo comunitario por um determinado plazo.

Fuente: Telemundo | Foto: PIT-CNT