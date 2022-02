Equipos consultores: 41% es la intención de voto por “mantener” y 31% por “derogar”

Details Tuesday, 08 February 2022 05:23

Para Equipos Consultores el "clima de opinión" en enero es un poco más favorable al "No" (no derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, LUC) pero aclara que las preferencias aún no están consolidadas para el Referéndum.

El escenario es aún "abierto", debido al elevado número de indecisos y la oscilación de la intención de voto en los últimos meses.

En este sentido, uno de cada cuatro uruguayos opina que el Referéndum es un tema "secundario", sin mayor importancia.

El 41% de las personas consultadas afirmó que votaría por "mantener" los artículos impugnados, y el 31% por "derogarlos". Además, el 1% sostiene que votará "en blanco", el 1% "anulado", y el 26% permanece aún indeciso. Como el voto en blanco se suma al "No", la opción de mantener los artículos alcanzaría el 42% de las preferencias.