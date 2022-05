Críticas al gobierno, propuestas y un discurso imprevisto durante el acto del 1ro. de mayo

Details Monday, 02 May 2022 12:10

Los oradores del tradicional acto del 1ro. mayo brindaron sus discursos en un escenario ubicado en la esquina de Av. Libertador y Valparaíso, a partir de la hora 10.

La jornada comenzó con tres caravanas que recorrieron la capital hasta llegar a la Plaza Mártires de Chicago. Desde allí se marchó, tal como estaba previsto, hasta el estrado.

El evento comenzó con las estrofas del Himno Nacional y de la Internacional Socialista.

Los discursos estuvieron a cargo de la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre y del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

El contenido de los discursos incluyó un análisis de coyuntura; una encendida crítica al gobierno, sobre temas como la inflación, el salario real, las jubilaciones; y propuestas de la central obrera.

Fuera de agenda estuvo la intervención de una mujer llamada Andrea Colombo, quien subió al estrado, tomó el micrófono y habló sobre la muerte de su hija, Martina Colombo. Según explicó, falleció en un accidente laboral en un parque eólico de Salto, el 7 de enero pasado.

"El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido", increpó angustiada la mujer en su corto discurso.

Fuente: Discursos del acto del 1ro. de mayo