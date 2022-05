Inumet emitió aviso a la población por vientos muy fuertes

Se prevé la ocurrencia de vientos muy fuertes con rachas que podrán oscilar entre los 100 y 130 km por hora y olas de entre 4 y 6 metros.

El Insituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población donde informa que "a partir del lunes 16, se espera una desmejora en las condiciones del tiempo, asociado a una depresión atmosférica. Las precipitaciones afectarán principalmente el sur del Río Negro, siendo más intensas en la franja costera del sur y este del país. Esta situación estará acompañada de vientos fuertes (rachas entre 60/90 km/h) en la costa sur y este, de componente SW y S, que irán incrementando durante el transcurso de la jornada".

Asimismo se puntualiza que "desde la madrugada del martes 17 una segunda depresión atmosférica, en este caso, un ciclón con características poco habituales para nuestra región, se desplazará desde el interior del océano Atlántico hacia nuestra costa Este. Durante el martes 17 persistirán las precipitaciones, siendo más intensas en los departamentos del Este, Sur y Noreste. Mientras que el viento continuará incrementando, alcanzando su máximo entre la mañana y tarde.

Se prevé para la zona Centro, Sur y Noreste rachas entre 80-100 km/h, mientras que para el Este podrían oscilar entre los 100-130 km/h (principalmente en la costa) con olas entre 4.0-6.0 metros siendo superiores en el interior del océano, próximo al departamento de Rocha.

Durante este período se prevé un descenso de temperatura con sensaciones térmicas muy bajas (por efecto del viento), y acumulados de lluvias entre 40-70 mm en el Centro, Sur y Noreste; mientras que en el Este del país entre 50-100 mm (puntualmente superiores)".

Frente al aviso por vientos muy fuertes emitido por Inumet, desde el Sinae recuerdan algunas recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo asociadas a estos fenómenos meteorológicos:

Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños/as, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, personas enfermas). No dejarlas solas.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos. Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores.

Evitar permanecer cerca de ellas.

Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos.

Consejos en caso de que ocurra una emergencia

Una emergencia es una irrupción sorpresiva y violenta en la vida de las personas. Es normal que nos provoque miedo, enojo e inseguridad. Esas reacciones dependerán de nuestras experiencias previas y de nuestro temperamento. Pero más allá de las diferencias, debemos tener incorporadas tres acciones: mantener la calma, avisar a las autoridades e informarnos.

Mantener la calma

A pesar de la tensión del momento, debemos mantener la calma para adoptar las decisiones oportunas y disminuir la carga emocional del entorno.

No debemos intentar maniobras para las cuales no fuimos entrenados. Es importante ser prudentes y no sobrevalorar nuestras posibilidades mientras esperamos la ayuda especializada.

Llamar al 9-1-1

Es necesario notificar a las autoridades sobre lo que está sucediendo. Basta con llamar al 9-1-1 para activar la respuesta estatal.

Informarse de la situación

Debemos seguir las instrucciones del personal de emergencia y permanecer atentos a las fuentes de información disponibles, evitando propagar rumores.

SINAE