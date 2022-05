RIOGAS rechaza enfáticamente las declaraciones del sindicato por “falsas y malintencionadas”

Details Tuesday, 24 May 2022 12:51

A través de un comunicado, RIOGAS rechazó "enfáticamente" las declaraciones "falsas y malintencionadas" de un delegado sindical de la Asociación de Trabajadores de Riogas (ATR).

Un delegado sindical había señalado que la empresa no está realizando "los procesos que corresponden" en el envasado, por estar según él "trabajando con menos gente" y de acuerdo con el sindicalista "con personal que no está capacitado para realizar ese tipo de tareas".

RIOGAS expresa en el comunicado que "cumple cabalmente con toda la normativa vigente".

"Incluso a instancias de denuncias infundadas del sindicato -continúa el comunicado- funcionarios de la Inspección General del Trabajo y de la URSEA concurrieron para inspeccionar la planta de envasado, constatando que RIOGAS estaba operando en cumplimiento de todas las condiciones de seguridad".

"El personal de RIOGAS (funcionarios de muchos años y los nuevos incorporados) cuenta con todas las capacitaciones y entrenamiento requeridos por la normativa".

"Lo que verdaderamente enoja al sindicalista, es que RIOGAS y los funcionarios que tienen la voluntad de trabajar, no ceden ante el accionar totalmente desbordado del sindicato en los últimos 2 meses, que con amenazas busca impedir que otros funcionarios ejerzan libremente sus derechos y que puedan trabajar para obtener el ingreso que necesitan para mantener a sus familias", explicó un gerente de RIOGAS.

"El sindicato ATR realiza ocupaciones y piquetes ilegales en la planta de envasado de RIOGAS, para impedir que trabajen quienes quieren hacerlo", se indica en el comunicado.

También que, "el pasado fin de semana, el sindicato fue intimado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que levantaran el piquete que habían realizado. También hubo varias instancias de actuación policial. A pesar de esto, hoy -lunes 23- nuevamente han realizado piquetes en la planta de envasado y en un centro logístico de RIOGAS".

"Las mentiras y difamaciones de este delegado sindical caen por su propio peso, ya que dice que a RIOGAS 'no le interesa la población' cuando es el sindicato que la está tomando de rehén, al evitar mediante la fuerza, con ocupaciones y piquetes ilegales, el normal abastecimiento a los hogares", manifiesta RIOGAS en su comunicado.

Asegura que "además, el sindicato genera una situación especialmente crítica en empresas agroindustriales, industriales, comerciales y de servicios, a las que está dejando sin gas. Incluso se niegan a abastecer de gas a granel a los clientes esenciales, como por ejemplo hospitales, escuelas, comedores y albergues".

"No tienen ninguna vergüenza al sostener tantas mentiras; menosprecian la inteligencia de la población, al pretender engañarlos de esa forma tan burda", afirma la fuente de RIOGAS consultada.

"Un claro ejemplo de esto -RIOGAS sostiene en el comunicado- es que el propio delegado sindical termina reconociendo que las medidas sindicales que están tomando contra RIOGAS son por una empresa fletera que despidió a un trabajador. Esto es, que el trabajador despedido no pertenecía a RIOGAS. No se comprende entonces cómo la Asociación de Trabajadores que es de Riogas defiende el despido por notoria mala conducta a un trabajador que era de otra empresa", agregó.

"El trabajador fue despedido por la empresa fletera por haber amenazado gravemente a otro trabajador de la misma empresa", explicó el gerente. Adicionalmente, comentó que "los empleados de dicha empresa fletera continúan trabajando normalmente y son los que han denunciado al agresor. A los agredidos el sindicato no los defiende. Resulta entonces muy extraño y deja en evidencia que las medidas sindicales se realizan únicamente para generar daño a RIOGAS y a la población".

El trabajador amenazado de la empresa fletera presentó la denuncia en la Seccional 19 de Montevideo y el agresor realizó nuevas amenazas con respecto a la misma persona.

El trabajador denunciado sentenció: "Yo no le voy a pegar ni acá, y no le voy a hacer nada ni acá, ni en el trabajo ni nada porque no soy tarado, pero el día ya va a llegar, que se quede bien tranquilo él, que el día le va a llegar y sabés lo que es, lo voy a moler".

"Yo le digo de frente, como le dije ayer acá, en la puerta de la planta acá, vamo’ pa’ otro lado, pa’ donde quieras, pa’ donde no haya cámaras ni nada, y nos rompemos los huesos, como vos quieras, o te parto toda la cabeza, porque es un gil", insistió.