La alfajorera que recibió insultos y fue hostigada en Twitter recibió un llamado del presidente de la República

"Me dijo que le diera para adelante. Que era un trabajo, que ni para él era política", indicó la alfajorera que fue insultada y hostigada en Twitter tras publicar una foto junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

"Me dijo 'vamo'arriba', que no me retire de las redes y siga; que lo vengo haciendo bien y es mi trabajo", agregó.

La emprendedora se llama Julia Olarte. Es la creadora de los alfajores Cuatro de Julia.

Recientemente publicó en Twitter una fotografía que se tomó junto a Lacalle Pou. A partir de ese momento, fue insultada y hostigada por usuarios de esta red social. También recibió el apoyo de otros usuarios y dirigentes políticos, quienes salieron en su defensa.

Olarte fue entrevistada por el programa 12 PM que se emite por Azul FM, donde explicó lo sucedido.

Aclaró que su intención no fue nunca "politizar" sino "lucirse" con una autoridad. "No es que me saqué sólo una foto con él", argumentó, y agregó que valora positivamente "todo lo que me sume al emprendimiento, no me importa del partido que sea", explicó. La emprendedora recordó incluso una publicación similar tras un contacto con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

No obstante, "se empezó a armar algo que era de dos bandos y yo en el medio", lamentó Olarte.

Ante esta situación, la emprendedora realizó una nueva publicación en Twitter, esta vez anunciando que cerraría su cuenta en la red social. Transcurridos 10 minutos, fue que recibió el llamado telefónico del presidente de la República, quien le respaldó y alentó a continuar en la mencionada red social. Olarte asegura que Twitter es su principal canal comercial.

Hola!

Hoy dejo de lado el emprendimiento y escribiré este hilo a modo personal.

Como sabrán hace 3 años me separé y arranqué con los alfajores. En ellos encontré un escape y creo q son mi terapia en ciertos momentos.

Vuelco ahí toda mi energía porque me hacen sentir bien y feliz — Cuatro de Julia (@CuatrodeJulia) September 17, 2022

