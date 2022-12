Duro intercambio entre Pablo Mieres y Óscar Andrade

Details Sunday, 11 December 2022 22:15

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el senador frenteamplista Óscar Andrade, protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones través de la red social Twitter.

El ministro expresó en rueda de prensa cuestionamientos sobre la conducta del Frente Amplio (FA) con respecto al caso Astesiano.

Mieres recordó otros casos que catalogó como de similar naturaleza y que sucedieron durante los sucesivos gobiernos del Frente Amplio. Concretamente, se refirió al director de Casinos al que Danilo Astori "mantuvo en el cargo hasta el día en que fue procesado", los "problemas con la Justicia" del "Pato Celeste", al procesamiento del exdiputado Daniel Placeres, y a la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic "por problemas de corrupción". Precisó que eran "mucho más encumbrados que un funcionario que no tiene jerarquía" (en referencia a Astesiano).

El ministro aseguró que la entonces oposición política "no atribuyó acusaciones al Gobierno del FA" por estos caso y calificó de "verguenza" lo que "está haciendo el FA". Compartió luego estas declaraciones en su cuenta de Twitter y agregó el siguiente comentario: "Comparemos las conductas de unos y otros".

El senador frenteamplista Oscar Andrade replicó con ironía a través de Twitter: "Hay que reconocer que deja todo. Yo creo ya es hora de crear una condecoración. Tipo: empleado del mes del herrerismo. Y no hay dudas que don @Pablo_Mieres se la lleva con honores".

La respuesta de Mieres al comentario de Andrade no se hizo esperar: "Nunca se me ocurrió defender dictaduras ni atropellos a los derechos humanos. @oandradelallana no puede decir lo mismo. Tampoco puede defender su conducta en materia de cumplir con sus obligaciones tributarias. No? Pero se ve que le importan poco las reglas de juego".

Andrade continuó: "Te juro entiendo la frustración @Pablo_Mieres. Qué falta que te hagan hacer ? Te abrazaste a Manini. Te ponen de bombero del caso Astesiano y Marset. Falta te hagan pasear el perro. Una pena".

Fue entonces que Mieres cerró la discusión manifestando que "lo tuyo es ser desde siempre un triste esbirro segundón de la dictadura cubana y defensor de las más violentas violaciones a los Derechos Humanos desde hace décadas. Cada uno elige su camino. Hasta aquí llego con este intercambio".