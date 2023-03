Luis Lacalle Pou habló sobre Astesiano y la condena judicial al exfuncionario

Details Tuesday, 07 March 2023 22:40

En entrevista de Subrayado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado sobre la reciente condena al exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.

Al respecto, el mandatario explicó que "los antecedentes, no sé si con picardía o qué, pero no existían. Los antecedentes se agregan el 7 o el 8 de setiembre de 2021.

"¿Por qué te digo la fecha? -continuó- Curiosamente el día antes lo habíamos pedido nosotros. Nosotros lo pedimos en marzo de 2020 y después en setiembre de 2021. Un día después que los pedimos, mágicamente aparecieron".

Para su designación se basó en "el trabajo que había hecho durante las campañas, el comportamiento con mi familia, conmigo, con el entorno" y reconoció que fue "un error".

En cuanto a la proximidad que tenía Astesiano a su persona, aclaró que "no estaba nunca" con él, "salvo cuando viajaba" o "cuando tenía una actividad particular", en la que "no podía estar o ir solo".

Profundizó luego en el funcionamiento de la custodia presidencial: "tengo dos equipos de custodia, una semana uno, otra semana otro. Él no estaba en ninguno de los dos equipos de custodia".

Con relación a la reciente condena de Astesiano fue categórico: "Se condenó a esta persona, está pagando una pena y yo no puedo opinar mucho más. Está el tema en la Justicia".

Aseguró que tiene "la consciencia tranquila", que no hubo "nunca una crítica al proceso" y que siempre mantuvo "un respeto irrestricto a la separación de poderes y a la actividad de la fiscalía".

Para Luis Lacalle Pou "hay un uso político del tema, mucho de mala fe". Se refirió concretamente a "audios cortados" y "extemporáneos".

"No son nuevos" sino "viejos" y "hay un esquema de ir largando audios", agregó.

El mandatario lamentó el uso político que tuvo el caso Astesiano. "En estos momentos ve hasta dónde es capaz una persona, un dirigente político, con tal de lograr la destrucción del otro o el crecimiento de su partido político, porque se dijo que era un narcoestado. Nadie en su sano juicio puede decir eso. Se dijo que había una organización delictiva en la Torre Ejecutiva. O sea, se abusó de una situación infeliz, donde yo cometí un error, de una manera increíble, como yo nunca había visto, o pocas veces había visto desde que estoy en la actividad política", expresó.

Con relación a los mensajes de Astesiano en los que se refería a su persona, Lacalle Pou señaló que "la gran mayoría de eso no es cierto"; particularmente, "lo de la madre de mis hijos, Loli". Con respecto a esto, aclaró que "él tenía la obligación, la custodia tenía la obligación, de hecho Loli tiene custodia hasta el día de hoy, de saber dónde está cada uno de la familia".

El presidente fue consultado por un audio de la fiscal Gabriela Fossati, quien habla de "una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía".

Sobre este tema, el mandatario destacó que ese audio "es de octubre o de noviembre" y que con posterioridad la fiscal afirmó que "si hay alguien que colaboró en la investigación fue Presidencia de la República". Dijo desconocer el motivo por el que la fiscal realizó esa declración "en aquel momento", pero subrayó que "ese audio es anterior" a esta declaración posterior de la fiscal, de que "había recibido de Presidencia la mayor de las colaboraciones y que el Ministerio del Interior estaba colaborando".

Reafirmó en consecuencia su opinión sobre "la mala fe en la utilización de registros de voz".

Respecto al accionar de la oposición política afirmó que “todos las días están dando manija: ‘la institucionalidad del país’, ‘la institucionalidad del país’". Y se preguntó: "¿En qué país va la Policía a la casa del presidente a las 10 u 11 de la noche, retiene a su custodia, va, lo lleva ante la Justicia, nadie interviene, se llega a un juicio abreviado, se condena. ¿En qué vamos a horadar lo institucional?".

Lacalle Pou remarcó que es "una persona" quien cometió el delito y que esa persona no es un gobernante, no es un vicepresidente, no es un ministro de Economía".

Recordó que en pasadas administtaciones "renunció un vicepresidente", "tuvimos un ministro de Economía procesado, presidente del Banco República, y nunca se nos ocurrió decir que se erosionaba la institucionalidad, porque funcionó la institucionalidad".

Opinó que "la salud de la institucionalidad", radica en "la reacción que tenga el Estado en su conjunto y los poderes independientemente" y que en todo caso, "si no se hubiera actuado por la Policía, la Fiscalía y la Justicia como se actuó, podríamos estar hablando de una erosión de la institucionalidad".

“Yo lo que veo es como que hay una falta de adaptación a que hay un Gobierno que cambió, hay otros que están en la oposición y no sé qué va a pasar, porque la alternancia en el poder ocurrió siempre. Hay como un ensañamiento de ganar a cualquier costo. Y de la democracia y el país tenemos que cuidar todos”, expresó.