La reforma de la seguridad social fue aprobada por Diputados y se votará en el Senado

Tuesday, 25 April 2023

La Cámara de Representantes aprobó en plenario el martes 25 por la noche el proyecto de reforma de la seguridad social.

"Ha quedado aprobado el proyecto previsional común", expresó el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, integrante del Partido Nacional.

La votación artículo por artículo, dio por resultado su aprobación por 55 votos en 90. Los partidos de la coalición de gobierno fueron quienes aportaron los votos que permitieron la aprobación de los artículos, ya que el Frente Amplio Frente Amplio (FA) los rechazó, como había anticipado.

En la madrugada de ese mismo día el proyecto había sido aprobado en general por 54 votos en 97, también con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición.

En las últimas semanas hubo intensas negociaciones entre los partidos que integran la coalición de gobierno, que derivaron en la votación en la comisión especial creada para su evaluación.

El martes 25 de abril tuvo lugar un paro nacional general de 24 horas, convocado y organizado por el Pit-Cnt y los sindicatos que lo conforman. La movilización sindical dio paso a una concentración frente al Palacio Legislativo, donde se votan los artículos del proyecto de reforma.

En su cuenta de Twitter, la central obrera asegura que "la reforma jubilatoria es regresiva y aumenta las brechas de desigualdad".

Para la votación se consideran los cambios propuestos al proyecto de ley por parte de Cabildo Abierto y el Partido Colorado.

En principio, el próximo jueves podría citarse a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, para votar las modificaciones.

MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL PARTIDO COLORADO

Dirigentes del Partido Colorado habían confirmado que la fuerza política estaba dispuesta a votar la reforma del sistema de seguridad social, con las modificaciones que planteó al texto original del proyecto y que fueron contempladas en su redacción.

La votación del proyecto de reforma tuvo lugar en la Comisión Especial del Sistema Previsional Común de Diputados.

Los mencionados cambios consistieron en la reducción de la alícuota de la primera franja del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), de 10 a 8% en 2024 y a 6% en 2025; la jubilación normal mínima con 63 años para las personas con 38 años de actividad y un escalonamiento progresivo de las edades de jubilación en función de ciertas fechas de nacimiento. Con respecto a esto último, se estableció que los nacidos en 1973 se jubilen con 61 años, en 1974 con 62 años, en 1975 con 63 años, en 1976 con 64 años, y en 1977 con 65 años.

En conferencia de prensa, el senador Adrián Peña, líder de Ciudadanos, enfatizó que concretar esta reforma era "un compromiso político y electoral" y aseguró que el Partido Colorado que su agrupación integra estaba "en condiciones de comenzar a votar". Peña indicó además que las modificaciones implicaban para la estructura de la reforma un mayor costo de US$ 100 millones y una renuncia fiscal de US$ 50 millones con respecto al IASS.

Para el diputado Conrado Rodríguez, integrante del sector Batllistas del Partido Colorado, estos "gastos" no eran "sustanciales" desde el punto de vista de los "aspectos financieros de la reforma" y calificó la propuesta presentada como "equilibrada".

Con relación a la modificación introducida que impacta en el IASS, Rodríguez sostuvo que "todos los jubilados" que pagan este impuesto tendrán una reducción en "el monto final", llegando a 2025 "con una reducción total del 20%".

PRINCIPAL REDACTOR HABLÓ SOBRE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Rodolfo Saldain es considerado el principal redactor del proyecto de ley de reforma del sistema de seguridad social, que luego con modificaciones fue enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo para su tratamiento.

Entrevistado en el programa En Perspectiva de Radiomundo, Saldain señaló que la posibilidad de que las AFAP realicen inversiones en el exterior fue apartada del proyecto de reforma.

Aclaró que igualmente será negociada más adelante, en oportunidad de la próxima ley de Rendición de Cuentas. Consideró importante este aspecto, porque según explicó, "no son instrumentos de muy buena calidad" en los que invierten las AFAP, "en tanto, no tienen una cotización diaria".

El especialista reconoció que si bien "la propuesta" del proyecto era "bastante mejor en este sentido", "eso no hace a la estructura del proyecto en sí", aunque "lo mejoraba".

Sin embargo, para Saldain, el otro aspecto, el del cómputo de los "20 mejores años de trabajo", es un tema "estructural" para la reforma del sistema de seguridad social.

Sostuvo que la "posición inicial" de Cabildo Abierto de computar "los 15 mejores -años- o los 15 finales" no resultaba "aceptable", pero sí los "20 mejores años, que surgieron de una "flexibilización" de esa "posición".

Si bien no computarán los 25 años que establece actualmente el proyecto sino 20, "mejora" la "situación que tenemos hoy", agregó. En definitiva, igualmente "implica una mejora de sustentabilidad en relación con el régimen actual".

Esto pese a que la modificación genera un "impacto a largo plazo con relación al proyecto inicial de un 0,3 del Producto Interno Bruto (PIB)", indicó el experto.

"En BPS hoy se calcula una jubilación -continuó Saldain- sobre el promedio de sus últimos 10 años, que no puede superar los mejores 20 más un cinco. Eso desaparece y se va necesariamente a los mejores 20. Ese sistema aplica también en bancaria y en caso de militar y policial el promedio es de los últimos cinco años".

REACTIVACIÓN DE LA DISCUSIÓN LUEGO DE LA SEMANA DE TURISMO

Las bancadas de los partidos que integran la coalición de gobierno mantuvieron reuniones en las que discutan las modificaciones al proyecto de reforma de la seguridad social propuestas por Cabildo Abierto.

El Poder Ejecutivo y Cabildo Abierto mantuvieron reiterados contactos por estas modificaciones.

Hubo instancias de discusión y negociación, con la intención de acercar posiciones y alcanzar el acuerdo.

La Comisión Especial de la Seguridad Social se reunió, con el objetivo de levantar el cuarto intermedio y proseguir con las negociaciones.

El cuarto intermedio en el tratamiento de la reforma de la seguridad social había sido establecido hasta después de Semana de Turismo.

Habiendo sido ya aprobado por la Cámara de Senadores, el proyecto se votó en la mencionada comisión y el lunes 24 de abril en plenario de la Cámara de Representantes.

MODIFICACIONES PROPUESTAS POR CABILDO ABIERTO

Los votos de Cabildo Abierto resultaban decisivos para que los artículos del proyecto de reforma de la seguridad social prosperaran, considerando que el Frente Amplio rechaza esta reforma.

Cabildo Abierto cuestionaba ciertos aspectos del proyecto y planteó que fueran modificados como condición necesaria para apoyar el proyecto.

Cabildo Abierto solicitaba incluir en el proyecto una declaración de que si bien el IASS es una fuente de financiación del sistema de seguridad social, irá eliminándose gradualmente en consonancia con la evolución de la economía del país. Era una modificación que, por su naturaleza, fue aceptada por los restantes integrantes de la coalición de gobierno.

Otra de las modificaciones que planteaba Cabildo Abierto era la de bajar los 25 años que se tomaban en cuenta para el cálculo de la jubilación. Inicialmente había propuesto 15 años, que son más que los 10 actuales, pero flexiblizó su posición y estuvo dispuesto a aceptar 20 años.

Por otra parte, Cabildo Abierto no aceptaba que los fondos de las AFAP pudieran ser colocados en mercados financieros del exterior, en el entendido que debían destinarse a obras, otras inversiones en el país y estimular la micro, mediana y pequeña empresa.

En una reunión entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se había conversado sobre la reforma jubilatoria, que está entre las prioridades de la agenda del gobierno.

Una posibilidad era que Cabildo Abierto no votara el proyecto de reforma o que no votara puntualmente aquellos artículos con los que no estaba se acuerdo. En cualquier caso, sin los votos de Cabildo Abierto no era posible aprobar la reforma como un todo o con dichos artículos, ya que, como se mencionó, la oposición había manifestado públicamente que no acompañaba el proyecto.

En caso de que Cabildo Abierto apoyara la reforma sin esos artículos, restaba saber si los demás integrantes de la coalición estarían también dispuestos a hacerlo o si por el contrario consideraban esos artículos como sustanciales para el sistema de seguridad social.

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA

Telemundo difundió una encuesta de opinión elaborada por la consultora Cifra. Del análisis de los resultados surge que la amplia mayoría de los uruguayos encuestados tiene una opinión concreta sobre la reforma y que la mayoría no manifiesta conformidad con el proyecto (sólo un 27% manifiesta conformidad y casi un 20% no opina al respecto).

La mayoría de quienes no se manifiestan conformes son personas en plena edad activa, en el rango de 30 a 44 años, y las que están próximas a jubilarse, en la franja etárea de 45 a 59 años.

Por otra parte, a menor nivel económico y de ingresos de los encuestados, mayor es el rechazo.

Si se considera la afinidad o simpatía política, entre los votantes de la coalición, un 45% manifiesta apoyo, un 31% manifiesta disconformidad y cerca del 24% no opina. Entre los votantes del Frente Amplio la disconformidad alcanza el 80%.