Renuncia director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior por polémica en Hospital Policial

Details Thursday, 11 May 2023 22:05

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, presentó su renuncia al Ministerio del Interior el jueves 11 de mayo, luego de la polémica generada por su presencia en el Hospital Policial.

En un principio, el medio M24 afirmó que González se había atendido en el centro asistencial y que había retirado medicamentos con su cédula, algo que el mismo jerarca desmintió en Twitter.

No obstante, algunos días después, González reconoció ante la prensa que sí se había atendido en el centro asistencial en una ocasión para recibir un inyectable OXA B12. "Me tiene harto el tema, porque me parece espantoso que llegue esto. Es bruta cama. No se hace, bo", expresó en ese momento.

Posteriormente, González presentó su renuncia al mediodía del mismo día al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En su carta de dimisión, dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, González afirmó haber entregado todo lo que tenía para dar en más de tres años de servicio en el Ministerio, pero que ahora daba un paso al costado por los cuestionamientos éticos en torno al uso del Hospital Policial.

"Jamás" se aprovechó del poder, pero "si algo está mal, está mal y debe medirse con esa vara a todos", sostuvo González. "La patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo, y los que tenemos la oportunidad de servir a la sociedad debemos ser ejemplo", concluyó el texto de su renuncia difundido por el periodista Eduardo Preve.