Silva critica el paro de maestros como "desproporcionado" y muestra "falta de sensibilidad"

Details Tuesday, 30 May 2023 11:16

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública se solidarizó con la familia de la maestra fallecida y acusó a la Asociación de Maestros del Uruguay de no responder adecuadamente a la situación.

La medida de paro fue decretada un domingo, a última hora, lo que impidió que se realizaran los preparativos necesarios para la entrega de alimentación. Silva considera que "no todo vale" y que la situación se maneja con desconocimiento de cómo funcionan las escuelas. También denunció que el sindicato presentó una "relatoría de hechos" que no corresponde con la realidad y que este tipo de movilizaciones no tienen respaldo en los intentos que se están haciendo para reformar el sistema educativo.

Silva convocó a una conferencia de prensa para explicar cómo se vivieron los hechos y qué acciones se están realizando para resolver la conflictividad en la educación. Criticó la alta conflictividad y aseguró que las medidas sindicales de los gremios de estudiantes y docentes "responden al mismo objetivo": presentar ante la opinión pública como que hay un proceso de cambio educativo que tiene muchísimos problemas. Además, considera que los reclamos de estos grupos no tienen nada que ver con la reforma educativa, sino más bien con la mercantilización y la subordinación al mundo del trabajo.

El objetivo final de estos grupos, según Silva, es generar una movida desestabilizadora del proceso de transformación y de cambio que se viene llevando adelante. Sin embargo, el presidente del Codicen sostiene que este proceso está aportando resultados positivos y sigue adelante.