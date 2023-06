Intendenta de Montevideo responde a declaración del secretario de Presidencia sobre préstamo no reembolsable

Details Wednesday, 21 June 2023 21:21

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ha respondido a los comentarios del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre el préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En una conferencia de prensa, Cosse dijo estar sorprendida ante la "capacidad" del gobierno para, según sus palabras, "tergiversar la realidad".

"He pasado de estar indignada, a estar azorada; no hay otra palabra", sostuvo al respecto.

Cosse explicó que la Intendencia de Montevideo (IM) había solicitado la autorización del Ministerio de Economía para realizar el trámite formal sobre el préstamo. Una vez que se establecieron "tratativas" con las autoridades del BID en Uruguay, se informó a la IM de que existía una posibilidad de otorgar un préstamo no reembolsable.

La intendenta cuestionó los comentarios de Delgado y preguntó de forma retórica: "¿cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el Ministerio de Economía no nos deja?".

También criticó al Gobierno por no dejarla colaborar, a pesar de haber solicitado su colaboración en la crisis hídrica. "Hay dos formas de manejar una crisis: una es en la realidad, con comunicación, con información. Y la otra es con fantasías", ironizó.

La intendenta de Montevideo también explicó que el monto del préstamo no reembolsable dependía del BID, pero estimaba que sería alrededor de US$ 100.000. Cosse concluyó afirmando que la IM estaba haciendo política al "estar al lado de la gente" y brindar ayuda, mientras que el Gobierno estaba haciendo "política chiquita" al bloquearlos.

Delgado negó que el BID hubiera autorizado un préstamo no reembolsable para la IM para combatir la crisis hídrica. Explicó que se había conversado con el director ejecutivo del BID, quien representa a Uruguay, y que nadie había habilitado un préstamo no reembolsable. "No está arriba de la mesa ni está habilitado; no sé de dónde salió", declaró Delgado en entrevista con Subrayado.