Manini denuncia plan del gobierno contra Cabildo Abierto

Details Monday, 03 July 2023 23:29

El líder de Cabildo Abierto (CA) y senador, Guido Manini Ríos, ha expresado en una carta dirigida a los militantes del partido su descontento con el informe del programa Santo y seña sobre irregularidades en la adjudicación de viviendas durante la gestión de Irene Moreira.

Manini culpa a "blancos y colorados" que, según él, están empeñados en demostrar que CA es tan corrupto como ellos.

En la misiva, que fue difundida por El Observador, Manini Ríos asegura que el programa de televisión sigue "un plan dispuesto desde Torre Ejecutiva".

El senador argumenta que la acusación sobre Olga Camacho no es correcta, ya que no se le dio una vivienda sino que se le cambió la que ya tenía, y además la nueva es de menor valor que la anterior. Manini explica que el cambio se realizó porque Camacho estaba fracturada y había viviendas libres a nivel de suelo. Según él, no tenía sentido negarle el cambio a una persona con serias dificultades para subir escaleras.

En relación a las acusaciones mencionadas en el programa periodístico, el senador también apunta contra el legislador frenteamplista Sebastián Sabini y los partidos Nacional y Colorado.

Manini destaca que la declaración de Sabini y otros frentistas, junto con la actitud de blancos y colorados, demuestra que están empeñados en mostrar a Cabildo Abierto como corrupto. Sin embargo, Manini señala que no se habla del hecho de que Irene Moreira devolvió más de 5 mil dólares que le dieron para viáticos cuando viajó a Europa. Él afirma que Moreira se ajustó a derecho en cada una de las actuaciones acusadas y que el Estado no perdió dinero.

Manini concluye su carta denunciando la hipocresía y el cinismo de aquellos que critican a Cabildo Abierto mientras permiten acciones similares por parte de otros partidos políticos. Él considera que permanecer callados sería otorgarles la razón a quienes califica como "canallas".