Abogado del Consultorio Jurídico Penal de la Udelar critica decisión del fiscal de sobreseer a acusados de violación grupal

Details Thursday, 21 September 2023 00:33

El abogado del Consultorio Jurídico Penal de la Udelar, Juan Raúl Williman, critica la decisión del fiscal de sobreseer a los jóvenes acusados de violación grupal en enero de 2022. Según Williman, el fiscal no tomó en cuenta la perspectiva de género durante el reexamen del caso.

El abogado menciona que están considerando llevar el caso a organismos internacionales, ya que las instancias judiciales nacionales no han dado los resultados esperados, pero la decisión final dependerá de la voluntad de la víctima. El tribunal de apelaciones solicitó el reexamen del caso debido a diligencias pendientes, como pericias de celulares y testimonios. Sin embargo, el fiscal encargado del reexamen no tuvo en cuenta estos elementos y no citó a una testigo relevante para el caso. Además, cuestionó directamente la versión de la víctima.

Williman reconoce la independencia técnica y autonomía del fiscal, pero considera que su actuación ha sido parcializada y no ha tenido en cuenta la perspectiva de género.

La Justicia decidió sobreseer a los tres jóvenes imputados por abuso sexual especialmente agravado, argumentando que no había suficientes elementos para llevar el caso a juicio oral.

La denuncia de la víctima se remonta a enero de 2022, cuando relató que fue abusada por dos hombres mientras mantenía relaciones sexuales de forma consensuada con uno de ellos en un apartamento en el barrio Cordón.

Los jóvenes fueron imputados en febrero de 2022 y estaban en prisión preventiva antes de ser trasladados a prisión domiciliaria en junio de 2022.