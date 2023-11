“Horror en Colonia”: cruel ataque sexual y asesinato casi consumado

Details Friday, 24 November 2023 21:40

En un escalofriante suceso ocurrido en el departamento de Colonia, una mujer fue víctima de una violación seguida de un intento de feminicidio llevado a cabo por su ex pareja.

El agresor, identificado como J. M. S. R., fue detenido y ahora enfrenta una imputación por tentativa de feminicidio y abuso sexual agravado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de noviembre, cuando el agresor ingresó al domicilio de su ex compañera en ausencia de su madre y su hija.

Intentó persuadirla para reanudar la relación sentimental que habían mantenido anteriormente, pero ella se negó rotundamente. Ante esta negativa, el hombre procedió a violarla y luego intentó quitarle la vida.

La víctima, visiblemente afectada, declaró: "Me golpeó en la cabeza y en la cara, me asfixió en varias ocasiones y me propinó puñetazos en la cabeza. En el último momento, creí que iba a morir...".

Por suerte, el feminicidio no se consumó debido a que el agresor se percató de la llegada de un automóvil estacionado frente a la vivienda, lo que le hizo huir del lugar. La mujer logró pedir ayuda a una vecina, quien le brindó un teléfono para llamar al servicio de emergencia.

Es importante destacar que la víctima había denunciado previamente al agresor y se habían tomado medidas cautelares, aunque estas habían caducado el pasado 18 de septiembre.

El informe forense reveló la existencia de lesiones producto de la violencia doméstica, incluyendo signos de estrangulamiento y múltiples contusiones cerebrales. El médico forense concluyó que estas lesiones eran consistentes con el relato de la víctima.

En la audiencia de formalización, se procedió a la imputación del agresor por los delitos de feminicidio y violación. Como medida cautelar, se impuso una prisión preventiva de 180 días, durante los cuales se llevará a cabo el proceso judicial para determinar la sentencia correspondiente.