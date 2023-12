Asesor de INAVI ve positivo acuerdo de “Asociación Estratégica Integral” con China

Details Sunday, 17 December 2023 16:42

En la reciente visita de cuatro días a China, el presidente Luis Lacalle Pou firmó una serie de acuerdos en varias áreas como educación, ciencia y agronegocios, y se avanzó en el objetivo de implementar un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Con la delegación oficial viajó, en representación del INAVI, el asesor estratégico Lautaro Pérez. Con él dialogamos para conocer su opinión sobre los beneficios de esta visita para Uruguay y en particular para nuestros vinos. “Primero que nada fue una visita muy importante para Uruguay. China es nuestro principal socio comercial y durante la misión oficial se firmó un nuevo acuerdo marco que ratifica una política de Estado que han mantenido ambos países y la confianza a lo largo de estos últimos 35 años”, expresó. “Este proceso de acumulación ha permitido pasar a un nuevo vínculo entre Uruguay y China, llamado Asociación Estratégica Integral, que permitirá profundizar y ampliar los nexos entre ambos países en todas las dimensiones: política, económica, comercial, cultural, etc. Esto implica un acercamiento entre ambos países y una mayor posibilidad de intercambio”. Agregó Pérez que “desde INAVI estamos viendo a China con un potencial, no solo en lo comercial para nuestros vinos, sino también en la cooperación técnica, productiva, tecnológica para todo el sector de la vitivinicultura. Asimismo, si en el futuro Uruguay avanza con China en un TLC, tenemos aranceles hoy que son relevantes para la importación de vino en China (14% para envases menores y del 20% para vinos a granel) y la desgravación sería algo sumamente provechoso para el sector”. Explicó el asesor de INAVI que “durante la visita se firmaron varios acuerdos, algunos específicos y otros generales. La firma de estos acuerdos son una forma muy efectiva y necesaria en China para establecer los temas e iniciativas de interés común, asumirlos públicamente y luego trabajarlos en la orientación acordada. En muchos casos, Uruguay deberá luego desarrollar y plantear a China sus intereses, proyectos, planes en donde entienda habrá cooperación mutua”. Con respecto a la exportación de nuestros vinos, Pérez nos manifestó que “considerando el ejercicio setiembre a agosto, el ejercicio 2022/23, las exportaciones de vino fino y envasado totalizaron casi unos 3,9 millones de litros por un valor de 15,6 millones de dólares. Este valor es el 98,5% del total de las exportaciones de vinos. Hubo una caída del 19% en el volumen y del 16% en el valor, siendo el precio promedio por litro de 4 dólares, nivel similar al alcanzado en 2018/19. Brasil sigue acaparando más del 70% del volumen, seguido por Estados Unidos y luego los países de Europa”. Sobre la presencia del INAVI en ferias del exterior relacionadas con el sector, Pérez nos explicó que “tradicionalmente las dos ferias importantes que participa INAVI son ProWein en Alemania y luego ProWein en Sao Paulo. Además, lo que ocupa buena parte del calendario anual, son actividades que se desarrollan casi todos los meses en diferentes países para promocionar los vinos de Uruguay, actividades que el INAVI lleva bajo la marca Uruguay Wine”. “Para 2023/24 tenemos una inversión proyectada mayor a la de ejercicios anteriores, dado que tenemos como objetivo generar instrumentos y plataformas que incentiven y cooperen con las empresas en el desarrollo del valor de los vinos y de las propuestas de las empresas. Esto quiere decir, buscar nichos y segmentos de mayor precio en el vino, ya que para Uruguay es muy difícil competir en costos”, dijo.

Consultado respecto a ¿qué se espera en cuanto a exportación de vinos durante 2024?, nos dijo que “en todo el mundo hay una retracción del consumo del vino luego del pico registrado en la pandemia. Asimismo, muchos mercados presentan un problema de exceso de oferta. Para el ejercicio 23-24 se ha proyectado con una venta nacional de 58 millones de litros y una exportación de unos cuatro millones de litros, es decir muy similar a la del ejercicio anterior. El foco es poder lograr un mayor desarrollo en el mercado norteamericano y profundizar en nuestro mercado insignia, Brasil”, finalizó Pérez.